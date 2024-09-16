ВСУ за сутки уничтожили вражескую РСЗО, десятки дронов и почти 1100 окупантов

За последние сутки с 15 на 16 сентября потери РФ в войне против Украины составили 1060 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вражескую РСЗО, 14 артсистем и 29 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.24 ориентировочно составили:

Напомним, вчера в вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что по состоянию на 22:00 на фронте на протяжении суток было зафиксировано 137 боевых столкновений.

Кроме того, в Генштабе уточнили, что наибольшее количество боев происходило на Покровском и Кураховском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.