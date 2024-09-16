ВСУ за сутки уничтожили вражескую РСЗО, десятки дронов и почти 1100 окупантов
Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
За последние сутки с 15 на 16 сентября потери РФ в войне против Украины составили 1060 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вражескую РСЗО, 14 артсистем и 29 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 634 860 (+1060) человек;
- танков - 8683 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 17 071 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 18 123 (+14) ед.;
- РСЗО - 1187 (+1) ед.;
- средства ПВО - 947 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 263 (+29) ед.;
- крылатых ракет - 2592 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 712 (+28) ед;
- специальной техники - 3090 (+6) ед.
Напомним, вчера в вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что по состоянию на 22:00 на фронте на протяжении суток было зафиксировано 137 боевых столкновений.
Кроме того, в Генштабе уточнили, что наибольшее количество боев происходило на Покровском и Кураховском направлениях.
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