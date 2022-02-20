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СБУ посилила контррозвідку і готова реагувати на дестабілізацію в Україні

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Донбас, Неділя 20 лютого 2022 10:29
СБУ посилила контррозвідку і готова реагувати на дестабілізацію в Україні Фото: голова СБУ Іван Баканов (прес-служба Баканова)
Автор: Сергей Новиков

На тлі загострення на Донбасі і загрози російського вторгнення Служба безпеки України посилила контррозвідувальний напрямок. А також заявляє про готовність реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що СБУ готова реагувати на будь-які сценарії, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині країни.

"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об'єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрямок. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону і стратегічних об'єктів, протидію можливим терактам і диверсіям", - заявив глава спецслужби Іван Баканов під час візиту в район проведення ООС.

За його словами, Росія застосовує цілий комплекс інструментів для тиску на Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що один обстріл або артилерійський постріл можуть призвести до повномасштабної війни з Росією.

Загострення на Донбасі триває четвертий день поспіль, сьогодні через обстріли закрили КПВВ "Щастя".

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Служба безпеки України Іван Баканов Загострення на Донбасі
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