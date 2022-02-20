СБУ посилила контррозвідку і готова реагувати на дестабілізацію в Україні

На тлі загострення на Донбасі і загрози російського вторгнення Служба безпеки України посилила контррозвідувальний напрямок. А також заявляє про готовність реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ .

Повідомляється, що СБУ готова реагувати на будь-які сценарії, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині країни.

"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об'єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрямок. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону і стратегічних об'єктів, протидію можливим терактам і диверсіям", - заявив глава спецслужби Іван Баканов під час візиту в район проведення ООС.

За його словами, Росія застосовує цілий комплекс інструментів для тиску на Україну.