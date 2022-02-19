Джонсон закликав Захід зупинити Путіна і запобігти вторгненню в Україну
Заходу потрібна демонстрація єдності, якщо він хоче переконати президента Росії Володимира Путіна уникнути "катастрофічного" вторгнення в Україну. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зробив заяву перед відвідуванням Мюнхенської конференції з безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
"Все ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього потрібна переважна демонстрація Західної солідарності, що перевершує все, що ми бачили в новітній історії", - зазначив Джонсон в письмовій заяві для ЗМІ.
У триденній Мюнхенській зустрічі, яка почалася в п'ятницю, беруть участь високопоставлені особи, в тому числі віце-президент США Камала Харріс і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
"Я буду закликати до єдності перед обличчям потенційної російської агресії в Україні. І ця єдність абсолютно необхідна, якщо ми збираємося стримати акт агресії Володимира Путіна, який, на мою думку, стане абсолютно катастрофічним", - заявив Джонсон.
В офісі Джонсона заявили, що він виступить з аналогічним повідомленням у своєму виступі на конференції, а в Мюнхені також зустрінеться з кількома європейськими партнерами, щоб обговорити реакцію на російську кризу.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення напасти на Україну. Він додав, що до російського вторгнення можливість дипломатичного вирішення конфлікту залишиться відкритою.