Джонсон закликав Захід зупинити Путіна і запобігти вторгненню в Україну

Заходу потрібна демонстрація єдності, якщо він хоче переконати президента Росії Володимира Путіна уникнути "катастрофічного" вторгнення в Україну. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зробив заяву перед відвідуванням Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

"Все ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього потрібна переважна демонстрація Західної солідарності, що перевершує все, що ми бачили в новітній історії", - зазначив Джонсон в письмовій заяві для ЗМІ.

У триденній Мюнхенській зустрічі, яка почалася в п'ятницю, беруть участь високопоставлені особи, в тому числі віце-президент США Камала Харріс і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

"Я буду закликати до єдності перед обличчям потенційної російської агресії в Україні. І ця єдність абсолютно необхідна, якщо ми збираємося стримати акт агресії Володимира Путіна, який, на мою думку, стане абсолютно катастрофічним", - заявив Джонсон.

В офісі Джонсона заявили, що він виступить з аналогічним повідомленням у своєму виступі на конференції, а в Мюнхені також зустрінеться з кількома європейськими партнерами, щоб обговорити реакцію на російську кризу.