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Зустріч з Байденом проходила вдвічі довше запланованого часу, - Кулеба

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Вашингтон, Четвер 02 вересня 2021 00:18
Зустріч з Байденом проходила вдвічі довше запланованого часу, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена тривала вдвічі довше запланованого часу. Лідери вивели відносини двох країн на новий рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Twitter.

За його словами, попереду у сторін багато роботи в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства.

"Замість передбаченої графіком години розмова президентів України і США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене і Блінкена щодо її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", - написав він

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало всі заяви лідерів України та США перед початком зустрічі.

Додамо, Україна і США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами.

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