Зустріч з Байденом проходила вдвічі довше запланованого часу, - Кулеба

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена тривала вдвічі довше запланованого часу. Лідери вивели відносини двох країн на новий рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Twitter .

За його словами, попереду у сторін багато роботи в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства.

"Замість передбаченої графіком години розмова президентів України і США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене і Блінкена щодо її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", - написав він