Зустріч з Байденом проходила вдвічі довше запланованого часу, - Кулеба
Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена тривала вдвічі довше запланованого часу. Лідери вивели відносини двох країн на новий рівень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Twitter.
За його словами, попереду у сторін багато роботи в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства.
"Замість передбаченої графіком години розмова президентів України і США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене і Блінкена щодо її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", - написав він
Нагадаємо, РБК-Україна зібрало всі заяви лідерів України та США перед початком зустрічі.
Додамо, Україна і США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами.