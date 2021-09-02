ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент відвідав Український дім у Вашингтоні та вручив нагороди

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 02 вересня 2021 04:59
Президент відвідав Український дім у Вашингтоні та вручив нагороди Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Зеленський вручив нагороди представникам української громади США. Він поділився враженнями від переговорів, які провів у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У середу ввечері президент відбуває до Каліфорнії, де він, за його словами, повинен відвідати Сан-Франциско і Лос-Анджелес, провести зустрічі з представниками "технологічних, цифрових компаній".

"Головне, що Сполучені Штати підтримують Україну, її суверенітет і незалежність", – сказав він, звертаючись до української громади.

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі з президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, чи "виникла хімія", але "задоволений результатом".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Джозеф Байден
NEWS
Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство: головні тези
Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство: головні тези
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США