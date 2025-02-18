"План Трампа" о партнерстве с Украиной. The Telegraph раскрыло текст соглашения от США

Издание получило проект предварительного соглашения с грифом "Привилегированный и конфиденциальный", датированный 7 февраля 2025 года.

Согласно проекту договора, США предлагают Украине сделку на 500 млрд долларов. Она предусматривает управление украинскими редкоземельными минералами, а также портами, инфраструктурой и большинством ресурсов, в частности нефтью и газом.

Кроме того, по документу, США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны конфликта не получат выгоду от восстановления Украины".

Издание отметило, что президент Зеленский сам предложил идею предоставления США прямой доли в украинских редкоземельных элементах и критически важных минералах во время визита в Trump Tower в сентябре прошлого года, надеясь сгладить путь для продолжения поставок вооружений. Он рассчитывал, что это приведет к тому, что американские компании начнут работать на местах, создавая политическую растяжку, которая будет сдерживать Владимира Путина от повторного нападения.

Некоторые минеральные бассейны находятся вблизи линии фронта на востоке Украины или на оккупированных Россией территориях. Зеленский подчеркнул опасность того, что стратегические запасы титана, вольфрама, урана, графита и редкоземельных металлов могут попасть в руки России. "Если мы говорим о соглашении, то давайте заключать соглашение, мы только за", - сказал президент.

Не очень выгодная сделка

The Telegraph предполагает, что глава государства не ожидал, что столкнется с условиями, которые обычно накладываются на государства-агрессоры, потерпевшие поражение в войне. Также они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году, когда обе страны в конце концов стали чистыми получателями средств от союзников-победителей.

"Если этот проект примут, требования Трампа будут составлять большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору, позже уменьшенные на Лондонской конференции в 1921 году и по плану Дауэса в 1924 году. В то же время он, похоже, готов полностью снять Россию с крючка", - пишет издание.

Кроме того, по соглашению, США получили бы 50% прибыли от добычи природных ресурсов и 50% от стоимости новых лицензий, если Украина выдала бы новые лицензии "третьим лицам".

Также Вашингтон будет иметь преимущественное право на покупку экспортируемых минералов. Соглашение регулируется законодательством Нью-Йорка, а США получают суверенный иммунитет. Американский фонд будет иметь исключительное право определять условия будущих инвестиционных проектов.

"На самом деле пять утвержденных Конгрессом пакетов, составляют 175 млрд долларов, из которых 70 млрд долларов было потрачено в США на производство вооружений. Часть из них - в виде гуманитарных грантов, но большая часть - это деньги, предоставленные в долг, которые надо возвращать", - отмечает The Telegraph.

Ценность металлов и коммерческие интересы

Украина, вероятно, имеет самый большой литиевый бассейн в Европе. Однако цены на литий упали на 88% с тех пор, как в 2022 году лопнул "пузырь". Большие запасы открывают по всему миру. Кальдера Мак-Дермитт в Неваде считается крупнейшим месторождением лития на планете с запасами 40 млн метрических тонн, чего достаточно, чтобы США опередили Китай.

Также, отмечает The Telegraph, Украина имеет кобальт, но большинство аккумуляторов для электромобилей сейчас используют литий-железо-фосфат и больше не нуждаются в кобальте. Кроме того, натрий-ионные и серные аккумуляторы ограничат будущий рост спроса на литий. Так же, как и переработка. Можно продолжать продолжать. Так что история о дефиците полезных ископаемых сильно преувеличена.

Учитывая ситуацию, пишет издание, что Украина не в состоянии удовлетворить требование президента США в 500 миллиардов долларов в любой значимый промежуток времени.

"В настоящей коммерции другая сторона обычно может уйти. Требование Трампа - это принуждение железными кулаками со стороны неоимперской державы против более слабой нации, прижатой спиной к стене, и все это ради товарной выгоды, которая существует главным образом в голове Трампа. Зеленский не имеет такой роскоши. Ему приходится выбирать между военным нарушением Украины со стороны Путина и экономическим нарушением Украины со стороны его собственного союзника", - подытожило The Telegraph.