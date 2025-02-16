Зеленский призвал США помочь защитить недра и "заработать на этом вместе"

США и Украина обсуждают условия возможной сделки по редкоземельным минералам. Киев настаивает, что она должна сопровождаться гарантиями безопасности от Вашингтона.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NBC News .

Зеленский во время интервью рассказал о возможном соглашении с США и Украиной по редкоземельным минералам восточноевропейской страны.

"Мы рассмотрели, что импортирует Америка, какие редкие земли, что Америка импортирует для своей промышленности. И когда мы брали титан - это один из примеров, титан - мы говорим, что титан в Украине есть, и это точная информация. И этого хватает промышленности на 40 лет", - сказал президент.

Администрация Трампа выдвинула идею о том, что США получили бы 50% редкоземельных минералов Украины в обмен на военную помощь, которую США посылают туда с 2022 года. Но Зеленский четко заявил, что любая сделка, которая касается украинских полезных ископаемых, должна сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.