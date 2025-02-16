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Зеленский призвал США помочь защитить недра и "заработать на этом вместе"

Украина, Воскресенье 16 февраля 2025 20:11
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Зеленский призвал США помочь защитить недра и "заработать на этом вместе" Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США и Украина обсуждают условия возможной сделки по редкоземельным минералам. Киев настаивает, что она должна сопровождаться гарантиями безопасности от Вашингтона.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NBC News.

Зеленский во время интервью рассказал о возможном соглашении с США и Украиной по редкоземельным минералам восточноевропейской страны.

"Мы рассмотрели, что импортирует Америка, какие редкие земли, что Америка импортирует для своей промышленности. И когда мы брали титан - это один из примеров, титан - мы говорим, что титан в Украине есть, и это точная информация. И этого хватает промышленности на 40 лет", - сказал президент.

Администрация Трампа выдвинула идею о том, что США получили бы 50% редкоземельных минералов Украины в обмен на военную помощь, которую США посылают туда с 2022 года. Но Зеленский четко заявил, что любая сделка, которая касается украинских полезных ископаемых, должна сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.

"Помогите нам это отстоять, и мы вместе на этом заработаем... Если нам не дадут гарантии безопасности от Соединенных Штатов, я считаю, что экономический договор не будет работать. Все должно быть честно", - подытожил Зеленский.

Соглашение о "редкоземах"

Напомним, что США обсуждают с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве. Его представил украинской стороне министр финансов США Скот Бессент, который на этой неделе посетил Украину.

Как отмечалось, Украина должна была доработать соглашение. 14 февраля в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности сообщили РБК-Украина, что доработанный проект меморандума передали США.

В тот же день журналист Washington Post заявил, что США хотят, чтобы Украина передала права на 50% "редкоземель". По его словам, Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение.

На полях Мюнхенской конференции Зеленский заявлял, что соглашение еще не готово, процесс обсуждения с американской стороной продолжается.

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