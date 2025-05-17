План Путина потерпел поражение: Сибига подвел итоги переговоров в Стамбуле

В ходе переговоров между делегациями Украины и РФ в Турции удалось нивелировать попытки Кремля представить встречу как якобы продолжение стамбульских переговоров трехлетней давности. Такой план Москвы потерпел фиаско.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Украинский чиновник в своей заметке в соцсети озвучил собственную оценку и очертил итоги встречи сторон в Стамбуле 16 мая.
По словам Сибиги, если "отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее", то вот какие результаты "в сухом остатке":
Глава МИД подчеркнул, что "уже даже только ради этого все это имело смысл".
"И это плохо, что (российский диктатор Владимир) Путин прислал людей такого низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и длительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха любых дальнейших решений и шагов", - рассказал Сибига.
"Ну и в этом контексте - встреча лидеров, продолжим работать, давить, ведь в России решение принимает только Путин. Ему следует перестать избегать нашего президента Владимира Зеленского и найти смелость на прямую встречу", - высказался глава МИД.
По словам Сибиги, в переговорный день 16 мая украинская сторона "доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением".
"Для того, чтобы Россия тоже начала делать реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву", - сказал министр.
Как подчеркнул глава МИД, украинская сторона будет и в дальнейшем "убеждать наших партнеров в этом".
"Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Наоборот, она является свидетельством, почему оно нужно", - рассказал Сибига.
Глава МИД акцентировал, что план российского диктатора "представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение".
"Потому что это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий президента (США) Дональда Трампа", - сказал Сибига.
Резюмируя, глава МИД отметил, что Украина продолжит "держаться своей линии и достигать своих результатов".
"Возвращать людей, добиваться тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное",- рассказал украинский министр.
Он также добавил, что все партнеры Украины "прямо сказали" о том, что президент Зеленский "за эти недели сделал очень правильные, продуманные шаги ради достижения интересов Украины".
Глава МИД Украины Андрей Сибига оценил результаты переговоров в Стамбуле 16 мая (фото: facebook.com/andrij.sybiha)
Напомним, 16 мая Украина и Россия провели переговоры в Стамбуле, которые в итоге не привели к прекращению огня между сторонами (добиться чего стремится Киев и европейские и американские партнеры, но Москва - до сих пор не соглашается), но была достигнута договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000".
Представители украинской делегации подтвердили, что Россия на переговорах в Турции снова выдвигала неприемлемые требования. Согласно данным западных СМИ, во время встречи российская сторона потребовала вывода ВСУ из четырех областей Украины для перемирия. Также позже издание Clash Report обнародовало пять максималистических требований от Кремля, которые украинской стороне выдвигал глава делегации от Москвы Владимир Мединский.
Добавим, в МИД Украины также подтвердили, что во время переговоров российская делегация выдвинула ряд недопустимых требований, которые не отвечают интересам Украины.
Почему переговоры в Стамбуле не приблизили конец войны, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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