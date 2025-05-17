План Путіна зазнав поразки: Сибіга підбив підсумки переговорів у Стамбулі

У ході переговорів між делегаціями України та РФ у Туреччині вдалося нівелювати спроби Кремля представити зустріч як начебто продовження стамбульських перемовин трирічної давнини. Такий план Москви зазнав фіаско.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
Український чиновник у своєму дописі в соцмережі озвучив власну оцінку та окреслив підсумки зустрічі сторін у Стамбулі 16 травня.
За словами Сибіги, якщо "відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше", то ось які результати "у сухому залишку":
Глава МЗС наголосив, що "вже навіть лише заради цього все це мало сенс".
"І це погано, що (російський диктатор Володимир) Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків", - розповів Сибіга.
"Ну і в цьому контексті - зустріч лідерів, продовжимо працювати, тиснути, адже в Росії рішення ухвалює лише Путін. Йому слід перестати уникати нашого президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч", - висловився глава МЗС.
За словами Сибіги, у переговорний день 16 травня українська сторона "довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням".
"Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву", - сказав міністр.
Як наголосив глава МЗС, українська сторона буде і надалі "переконувати наших партнерів у цьому".
"Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен", - розповів Сибіга.
Глава МЗС акцентував, що план російського диктатора "представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки".
"Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль президента (США) Дональда Трампа", - сказав Сибіга.
Резюмуючи, глава МЗС зазначив, що Україна продовжить "триматися своєї лінії та досягати своїх результатів".
"Повертати людей, добиватися тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне", - розповів український міністр.
Він також додав, що всі партнери України "прямо сказали" про те, що президент Зеленський "за ці тижні зробив дуже правильні, продумані кроки заради досягнення інтересів України".
Глава МЗС України Андрій Сибіга оцінив результати переговорів у Стамбулі 16 травня (фото: facebook.com/andrij.sybiha)
Нагадаємо, 16 травня Україна в Росія провели переговори в Стамбулі, які зрештою не призвели до припинення вогню між сторонами (добитися чого прагне Київ та європейські й американські партнери, але Москва - досі не погоджується), але було досягнуто домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Представники української делегації підтвердили, що Росія на перемовинах у Туреччині знову висувала неприйнятні вимоги. Згідно з даними західних ЗМІ, під час зустрічі російська сторона зажадала виведення ЗСУ із чотирьох областей України для перемир'я. Також пізніше видання Clash Report оприлюднило п'ять максималістичних вимог від Кремля, які українській стороні висував очільник делегації від Москви Володимир Мединський.
Додамо, в МЗС України також підтвердили, що під час переговорів російська делегація висунула низку неприпустимих вимог, які не відповідають інтересам України.
Чому переговори в Стамбулі не наблизили кінець війни, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.