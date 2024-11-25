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План победы Зеленского писался во многом "под республиканцев", - источник

Украина, Понедельник 25 ноября 2024 11:29
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План победы Зеленского писался во многом "под республиканцев", - источник Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Отдельные пункты плана победы президента Владимира Зеленского были выписаны с расчетом на понимание в Республиканской партии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник из высшего военно-политического руководства Украины.

В частности, они касаются разработки месторождений лития - сверхважного металла в эпоху развития электроники и популярности электромобилей.

Ка отмечается в материале РБК-Украина, в украинском руководстве хотят получить не только военно-политические, но и экономические гарантии безопасности, которые во многом даже могут быть более эффективными, чем политические обязательства.

Проще говоря, если у Запада появится в Украине серьезный бизнес, и этот бизнес окажется под угрозой в свете новой российской агрессии, сам же бизнес и будет толкать власти своих стран, чтобы они обеспечили защиту этих активов.

"Но минус этих идей в том, что они не предполагают возврата границ-1991. Республиканцы смотрят на все прагматично. Условно говоря, вот у вас есть литий в Житомирской области, это понятно, его надо защищать. А что у вас на Донбассе? Уголь? Уголь нам не нужен, у самих есть", - говорит один из собеседников издания.

По его словам, аргументы про "нашу землю" и "наших людей", которых надо вернуть, они не воспринимают, и говорят: "Вот, вы Донбасс когда потеряли, 10 лет назад? Так там уже не ваши люди и все в таком роде".

Подробнее читаете в материале РБК-Украина "План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского".

План победы

Напомним, осенью 2024 года Владимир Зеленский представил США и союзникам свой "план победы", который включает несколько ключевых элементов, направленных на завершение войны с Россией и укрепление международной поддержки Украины. Основные пункты плана:

  1. Приглашение Украины в НАТО до окончания войны, чтобы подчеркнуть решимость партнеров и укрепить архитектуру безопасности в регионе.
  2. Укрепление оборонительных способностей Украины, включая нанесение ударов по российской авиации и использование дальнобойного оружия.
  3. Создание стратегического пакета неядерного сдерживания, который обеспечит безопасность Украины от любых угроз.
  4. Развитие экономического потенциала Украины, направленного на восстановление страны и устойчивость в будущем.
  5. Роль Украины в НАТО после войны, включая использование военного опыта для укрепления безопасности альянса.

Также Зеленский представил три засекреченных элемента плана, которые пока не разглашаются, но уже переданы партнерам.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп
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Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского