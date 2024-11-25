План перемоги Зеленського писався багато в чому "під республіканців", - джерело

Окремі пункти плану перемоги президента Володимира Зеленського було виписано з розрахунком на розуміння у Республіканській партії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело із вищого військово-політичного керівництва України.

Зокрема, вони стосуються розробки родовищ літію – надважливого металу в епоху розвитку електроніки та популярності електромобілів.

Як зазначається в матеріалі РБК-Україна, в українському керівництві хочуть отримати не лише військово-політичні, а й економічні гарантії безпеки, які багато в чому можуть бути більш ефективними, ніж політичні зобов'язання.

Простіше кажучи, якщо у Заходу з'явиться в Україні серйозний бізнес, і цей бізнес опиниться під загрозою у світлі нової російської агресії, сам же бізнес і штовхатиме владу своїх країн, щоб вони забезпечили захист цих активів.

"Але мінус цих ідей у тому, що вони не передбачають повернення кордонів-1991. Республіканці дивляться на все прагматично. Умовно кажучи, ось у вас є літій на Житомирщині, це зрозуміло, його треба захищати. А що у вас на Донбасі? Вугілля? Вугілля нам не потрібне, у самих є", - каже один із співрозмовників видання.

За його словами, аргументи про "нашу землю" та "наших людей", яких треба повернути, вони не сприймають, і кажуть: "От, ви Донбас коли втратили, 10 років тому? Так там уже не ваші люди і все таке".

Детальніше читаєте у матеріалі РБК-Україна "План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні і до чого готуються у Зеленського".

План перемоги

Нагадаємо, восени 2024 року Володимир Зеленський представив США та союзникам свій "план перемоги", який включає кілька ключових елементів, спрямованих на завершення війни з Росією та зміцнення міжнародної підтримки України. Основні пункти плану:

Запрошення України до НАТО до закінчення війни, щоб наголосити на рішучості партнерів і зміцнити архітектуру безпеки в регіоні. Зміцнення оборонних спроможностей України, включаючи завдання ударів по російській авіації та використання далекобійної зброї. Створення стратегічного пакету неядерного стримування, який забезпечить безпеку України від будь-яких загроз. Розвиток економічного потенціалу України, спрямованого на відновлення країни та стійкість у майбутньому. Роль України в НАТО після війни, включаючи використання військового досвіду для зміцнення безпеки альянсу.

Також Зеленський представив три засекречені елементи плану, які поки що не розголошуються, але вже передані партнерам.