План победы может способствовать результативным встречам с РФ, иначе мир разделится, - Зеленский
План победы Украины может способствовать результативным встречам с РФ. Это станет первым сигналом того, что план партнеры приняли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами 20 сентября.
"План победы, этот мост по усилению Украины, может способствовать более результативным предстоящим дипломатическим встречам с Россией. Если не будет этого, мы будем жить так, как мы живем, и будем бороться. Но мы точно знаем, что тогда, безусловно, разделен будет мир", - рассказал он.
В таком случае, по мнению президента, сформируются две площадки.
"Одна будет поддерживать Украину, а вторая будет делать вид, что поддерживает, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров. Хотя в принципе, будут делать все, чтобы толкать к тем или иным компромиссам", - констатировал глава государства.
Кроме того, Зеленский считает, что есть глобальная опасность в ослаблении Запада и усилении антагонистов западной политики, ЕС и США.
"Основная опасность - в поляризация мира. В принципе, это и есть стратегия России. Партнеры часто говорят: мы будем с Украиной до ее победы. Сейчас мы четко показываем, как Украина может победить, и что для этого нужно. Очень конкретные вещи. Давайте сделаем все это сегодня, пока все официальные лица, желающие победы Украины, занимают официальные должности", - обратился президент к партнерам.
План победы Зеленского
Украина подготовила план победы в войне, в котором описаны конкретные шаги, которые помогут Киеву принудить Москву к переговорам на своих условиях. На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы готов, осталось его реализовать.
На этой же встрече президент описал, какие шаги включает план победы Украины. При этом Зеленский считает, что этот план должна видеть и Россия, к тому же документ будет открыт для всех.
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