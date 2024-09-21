План перемоги може сприяти результативним зустрічам з РФ, інакше світ розділиться, - Зеленський

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 20 вересня.

"План перемоги, цей міст щодо посилення України, може сприяти більш результативним майбутнім дипломатичним зустрічам з Росією. Якщо не буде цього, ми будемо жити так, як ми живемо, і будемо боротися. Але ми точно знаємо, що тоді безумовно розділений буде світ", - розповів він.

В такому випадку, на думку президента, сформуються два майданчики.

"Один буде підтримувати Україну, а другий буде робити вигляд, немов би підтримує, щоб Росія і Україна сіли за стіл перемовин. Хоча в принципі, будуть робити все, щоб штовхати до тих чи інших компромісів", - констатував глава держави.

Крім того, Зеленський вважає, що є глобальна небезпека в послабленні Заходу і посиленні антагоністів західної політики, ЄС і США.

"Основна небезпека - в поляризація світу. В принципі, це і є стратегія Росії. Партнери часто кажуть: ми будемо з Україною до її перемоги. Зараз ми чітко показуємо, як Україна може перемогти, і що для цього потрібно. Дуже конкретні речі. Давайте зробимо все це сьогодні, поки всі офіційні особи, які хочуть перемоги України, обіймають офіційні посади", - звернувся президент до партнерів.