План перемоги може сприяти результативним зустрічам з РФ, інакше світ розділиться, - Зеленський
План перемоги України може сприяти результативним зустрічам із РФ. Це стане першим сигналом того, що план партнери прийняли.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 20 вересня.
"План перемоги, цей міст щодо посилення України, може сприяти більш результативним майбутнім дипломатичним зустрічам з Росією. Якщо не буде цього, ми будемо жити так, як ми живемо, і будемо боротися. Але ми точно знаємо, що тоді безумовно розділений буде світ", - розповів він.
В такому випадку, на думку президента, сформуються два майданчики.
"Один буде підтримувати Україну, а другий буде робити вигляд, немов би підтримує, щоб Росія і Україна сіли за стіл перемовин. Хоча в принципі, будуть робити все, щоб штовхати до тих чи інших компромісів", - констатував глава держави.
Крім того, Зеленський вважає, що є глобальна небезпека в послабленні Заходу і посиленні антагоністів західної політики, ЄС і США.
"Основна небезпека - в поляризація світу. В принципі, це і є стратегія Росії. Партнери часто кажуть: ми будемо з Україною до її перемоги. Зараз ми чітко показуємо, як Україна може перемогти, і що для цього потрібно. Дуже конкретні речі. Давайте зробимо все це сьогодні, поки всі офіційні особи, які хочуть перемоги України, обіймають офіційні посади", - звернувся президент до партнерів.
План перемоги Зеленського
Україна підготувала план перемоги у війні, в якому описані конкретні кроки, які допоможуть Києву змусити Москву до переговорів на своїх умовах. Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги готовий, лишилося його реалізувати.
На цій же зустрічі президент описав, які кроки включає план перемоги України. При цьому Зеленський вважає, що цей план має бачити і Росія, до того ж, документ буде відкритий для всіх.
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