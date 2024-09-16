План победы Украины готов более чем на 90%, - Зеленский

"В течение всего дня в разных форматах - совещания по подготовке нашего, украинского, плана победы. Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению", - сказал Зеленский.

По его словам, необходимые для Украины шаги уже четко определены.

"То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира - реального, справедливого мира. Для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Никакой невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано" , - рассказал президент.

Он отметил, что в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право.

"Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам", - добавил Зеленский.