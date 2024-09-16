План перемоги України готовий більш ніж на 90%, - Зеленський

План перемоги України у війні з Росією готовий більш ніж на 90%. Наступного тижня його презентують союзникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Протягом усього дня в різних форматах - наради з підготовки нашого, українського, плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом", - сказав Зеленський.
За його словами, необхідні для України кроки вже чітко визначені.
"Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру - реального, справедливого миру. Для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% усе виписано", - розповів президент.
Він зазначив, що в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право.
"Вже на наступний тиждень ми готуємо план перемоги для представлення союзникам", - додав Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що у вересні планує презентувати план перемоги України президенту США Джо Байдену. Пізніше він зазначив, що цей план дозволить показати, чи готові союзники до того, щоб Україна перемогла, або ж вони бажають лише стримувати диктатора Володимира Путіна.
Також відомо, що Зеленський представить план, як чинному президенту США, так і двом кандидатам - Дональду Трампу та Камалі Гарріс.
Заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк виокремив окремі пункти з плану. Серед них, наприклад, операція на території Курської області, економічне, а також політичне питання.
Також днями Зеленський привідкрив подробиці плану перемоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.