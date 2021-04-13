План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення видатків держбюджету
Якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, видатки держбюджету будуть скорочені. Але шанси отримати гроші досить високі.
Про це радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Важливо, щоб Рада впоралася зі своїм завданням вчасно. Інакше доведеться задіяти план Б", - сказав Устенко.
За його словами, якщо законопроекти, необхідні для перегляду програми з МВФ, не будуть проголосовані вчасно, тоді потрібно відразу ж починати підготовку до перегляду бюджету.
"Потрібно буде вирішувати питання, де можна заощадити, доведеться переглянути витрати. Необхідно бути готовими до виходу на зовнішні ринки і позичати під більш високі відсотки, чого, звичайно, не хотілося б", - додав він.
Крім того, підкреслив Устенко, "і в базовому, і в альтернативному сценарії потрібно максимально витиснути ресурс за рахунок митниці та боротьби з контрабандою".
"Підкреслю, що шанси на те, що ми встигнемо все в строк і отримаємо фінансування МВФ, досить високі. Точно вище, ніж 50%", - додав радник Зеленського.
Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні у 2021 році один транш за програмою Stand by на суму 0,7 млрд доларів.
Зазначимо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні тільки один транш кредиту у 2021 році на суму 0,7 млрд доларів.