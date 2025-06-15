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"План фон дер Ляйен - Зеленского": Сийярто выдал новый антиукраинский бред

Венгрия, Воскресенье 15 июня 2025 16:45
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"План фон дер Ляйен - Зеленского": Сийярто выдал новый антиукраинский бред Фото: венгерский глава МИД Петер Сийярто (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, известный своей открыто антиукраинской позицией, публично выдал очередной бред, направленный против Киева. Он заявил о существовании "тайного плана фон дер Ляйен - Зеленского", который якобы должен "разрушить экономику Центральной Европы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сийярто в эфире провластной радиостанции Kossuth, которое опубликовало венгерское издание MTI.

Эфир с Сийярто был посвящен новым европейским санкциям против России, в частности запрету приобретения российских энергоносителей. Этот запрет может быть прописан в 18-м пакете санкций.

Венгерский министр заявил, что ЕС якобы хочет "заставить венгерский народ платить за поддержку Украины". Также он выдал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский якобы "разработали тайный план".

"План фон дер Ляйен-Зеленского ставит перед энергетикой не только Венгрии, но и Словакии чрезвычайно серьезные вызовы и угрозы", - заявил министр. Также он выразил благодарность за поддержку пророссийской Словакии.

Во время дальнейшего разговора в прямом эфире Сийярто постоянно "включал" традиционные венгерские пропагандистские заявления: в частности он обвинил Евросоюз в "грубом нарушении" интересов Венгрии. Министр заверил, что прокремлевское правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана начнет "жестокую битву", чтобы не допустить увеличения расходов на энергоносители для венгерских потребителей.

Орбан и Фицо сговорились блокировать санкции ЕС

Напомним, недавно Венгрия и Словакия, правительства которых возглавляют друзья российского диктатора Владимира Путина, сговорились бойкотировать новые санкции ЕС против России. Премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо прикажут своим представителям голосовать против прекращения закупки газа, нефти и ядерного топлива у России.

Непосредственно Сийярто не так давно раскритиковал планы ЕС отказаться от использования российских энергоносителей. Он назвал это "большой ошибкой" со стороны Евросоюза.

Впрочем, позиция Венгрии и Словакии может вылезти им боком. Страны ЕС крайне устали от постоянного шантажа Будапешта, который угрожает блокировать продление санкций против ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Словакию и Венгрию оставят без денег от Евросоюза, если Орбан и Фицо продолжат свои махинации и будут идти против воли большинства стран блока.

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"План фон дер Ляйен - Зеленского": Сийярто выдал новый антиукраинский бред
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