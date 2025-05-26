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Мерц предупредил Словакию: отклонение от курса ЕС будет иметь последствия

Понедельник 26 мая 2025 21:24
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Мерц предупредил Словакию: отклонение от курса ЕС будет иметь последствия Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Германия может пересмотреть целесообразность дальнейшего финансирования Словакии из бюджета ЕС, если Братислава продолжит отклоняться от общего курса Евросоюза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время конференции WDR Europaforum, передает Bloomberg

По словам Мерца, страны, нарушающие верховенство права, могут привлечь к ответственности и лишить финансирования от ЕС. Кроме Словакии Мерц вспомнил и Венгрию. Эта страна уже не получает значительную часть финансирования из-за проблем с верховенством права.

Мерц заявил, что следует продолжать давление на Будапешт. Правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо все чаще вступает в противоречия с Брюсселем и демонстрирует более тесное сотрудничество с венгерским премьером Виктором Орбаном, который призывает к отмене санкций против России, блокирует помощь Украине и осуществляет визиты к Путину.

Кроме того, в этом месяце в Венгрии партия Орбана внесла законопроект, предусматривающий ограничение финансирования для общественных организаций и СМИ, которые получают средства из-за рубежа, утверждая, что они представляют угрозу национальному суверенитету. Этот документ уже сравнивают с российским законом об "иностранных агентах".

"Мы не сможем избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если продолжим двигаться этим курсом. Мы не можем допустить, чтобы решения всего ЕС зависели от воли небольшого меньшинства. И здесь, безусловно, нужны более четкие формулировки - а возможно, и более жесткие конфликты", - подчеркнул Мерц.

Угрозы Фицо

Ранее сообщалось, что Словакия может наложить вето на новые санкции Евросоюза против России.

Премьер страны Роберт Фицо предположил, что санкционный список ЕС, в который входят более 2400 человек и организаций, может быть сокращен.

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Фридрих Мерц Евросоюз
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