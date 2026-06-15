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Секретная фишка Pixel: как быстро копировать и делиться текстом из приложений

19:12 15.06.2026 Пн
2 мин
Скрытая кнопка позволяет копировать текст и изображения через меню запущенных программ
aimg Ольга Завада
Секретная фишка Pixel: как быстро копировать и делиться текстом из приложений В Pixel есть полезная функция для копирования информации (фото: Unsplash)
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Постоянные обновления Android часто скрывают полезные функции интерфейса, о которых пользователи даже не догадываются. Одной из таких фишек является инструмент «Выделение» в окне переключения приложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Как работает функция интеллектуального выделения контента

Главная фишка инструмента Select - это возможность копировать информацию из приложений, которые обычно защищены от копирования или просто не позволяют выделить текст обычным длительным нажатием (например, сообщения в мессенджерах или посты в соцсетях).

Эта функция отличается от стандартного буфера обмена клавиатуры. Вместо того чтобы открывать программу, выделять весь текст, копировать его, а затем удалять лишнее, инструмент Pixel действует локально и быстрее.

Так, если вам прислали адрес в сообщении, вы можете открыть меню недавних приложений, нажать Select, скопировать конкретную строку и сразу вставить ее в карты или навигатор, не тратя время на ручное редактирование.

Читайте больше: Google встроил в смартфоны Pixel секретное приложение: что оно делает и как его найти

Пошаговая инструкция: как воспользоваться функцией

Чтобы активировать и использовать скрытую возможность интерфейса, выполните несколько простых действий:

Откройте меню запущенных программ: проведите пальцем снизу вверх и удерживайте палец на экране (или нажмите квадратную кнопку навигации).

Найдите нужную кнопку: внизу экрана, рядом с кнопкой снимка экрана, появится опция Select. Нажмите ее.

Выберите элемент: система подсветит все зоны на текущем экране приложения, которые можно распознать. Нажмите и удерживайте нужный фрагмент текста или картинку.

Выберите действие: в появившемся меню выберите одну из команд - Copy (Копировать), Share (Поделиться) или Search (Искать в интернете).

Ограничения - о чем стоит знать

Инструмент работает почти со всем контентом, однако имеет несколько системных ограничений из-за особенностей кода:

Что нельзя скопировать: функция не распознает системные иконки, фирменные логотипы и элементы интерфейса, которые разработчики встроили в приложение в виде графического кода. Они не будут подсвечиваться при активации режима.

Кроме того, система анализирует исключительно то, что отображается в окне переключателя в конкретный момент. Если вы читаете длинную статью в браузере и нужный абзац находится ниже, функция его не увидит.

В таком случае придется вернуться в приложение, прокрутить страницу до нужного места, снова выйти в меню запущенных программ и повторить процедуру выделения.

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