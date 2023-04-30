Полтысячи оккупантов и 4 БПЛА. В Генштабе рассказали о потерях РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 30 апреля (GettyImages)
По данным на утро воскресенья, 30 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 510 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка и 5 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 190510 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3699 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7189 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 2914 (+6) ед,
- РСЗО - 544 (+1) ед,
- средства ПВО - 295 (+1) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2475 (+4),
- крылатые ракеты - 932 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5842 (+6) ед,
- специальная техника - 357 (+2)
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отразили 58 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
К тому же, россияне немного продвинулись в Бахмуте, а вот под Авдеевкой их наступательные операции закончились поражением.
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