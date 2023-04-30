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Полтысячи оккупантов и 4 БПЛА. В Генштабе рассказали о потерях РФ в Украине

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Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 08:21
Полтысячи оккупантов и 4 БПЛА. В Генштабе рассказали о потерях РФ в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 30 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро воскресенья, 30 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 510 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка и 5 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 190510 (+470) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3699 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7189 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 2914 (+6) ед,
  • РСЗО - 544 (+1) ед,
  • средства ПВО - 295 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2475 (+4),
  • крылатые ракеты - 932 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5842 (+6) ед,
  • специальная техника - 357 (+2)

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отразили 58 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

К тому же, россияне немного продвинулись в Бахмуте, а вот под Авдеевкой их наступательные операции закончились поражением.

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