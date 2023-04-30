Ситуация на фронте сегодня 30 апреля

За прошедшие сутки ВСУ отбили 58 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Галагановке и Леоновке; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Заречье, Елино, Тимоновичи, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Украинское, Середина-Буда Стукаловка, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка и Могрица Сумской области, а также Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Строевке, Каменке, Тополе, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Лиману Первому, Кисловке, Берестову Харьковской области и Новоселовскому на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому Луганской области и Новосадово, Торскому, Белогоровку, Верхнекаменному и Роздоловке - Донецкой.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Карловку, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Победе и Парасковеевке.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Большую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времивку, Новоселку, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку и Каменское на Запорожье и Гавриловку, Змиевку, Берислав, Казацкое, Ивановку, Зимовник, Белозерку, Днепровское, Кизомис и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава. Также наши воины сбили два вражеских БпЛА типа Shahed, один разведывательный Орлан-10 и еще один БпЛА неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.