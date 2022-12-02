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На полтысячи больше. Подтвержденные потери армии РФ сильно выросли

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Москва, Пятница 02 декабря 2022 20:20
На полтысячи больше. Подтвержденные потери армии РФ сильно выросли Фото: подтвержденные потери армии РФ сильно выросли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Подтвержденные потери российской армии в результате вторжения в Украину резко выросли за последние две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

"Медиазона" совместно с ВВС и командой волонтеров поименно подтвердила гибель 9 504 российских солдат и офицеров.

С предыдущей сводки от 18 ноября в список добавились 503 имени. 104 из них, или каждый пятый — это мобилизованные. Всего с начала мобилизации подтверждена гибель 363 призванных мужчин. В основном, мобилизованные гибли на Херсонском направлении и в Луганской области.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ потерял на войне против Украины 15% своего боевого состава. С начала вторжения РФ в Украину как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота были утоплены или сильно повреждены.

Также мы писали, что по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали более 90 тысяч российских военных. Только за прошедшие сутки были убиты 650 оккупантов.

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