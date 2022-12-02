Стало известно, какие потери на войне против Украины понес Черноморский флот РФ, - СМИ

С начала вторжения РФ в Украину как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота были утоплены или сильно повреждены. Из подсчетов следует, что это очень значительные потери для русских моряков.

В 1990 году Черноморский флот был огромным – насчитывал 800 кораблей, из которых 274 были боевыми. Однако потом флот начал сильно сокращаться – численность кораблей падала не только в 1990-х, но и после прихода президента РФ Владимира Путина к власти - вплоть до 2014 года.

До 24 февраля 2022 г. флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых только 58 были боевыми. Таким образом, военных кораблей стало в пять раз меньше, чем в советский период. Общий корабельный состав снизился втрое. Вместе с патрульными катерами до февраля 2022 года ЧФ имел 74 боевых единиц.

Если подытоживать все публичные данные о потерях кораблей, выяснится, что во время войны с Украиной Черноморский флот потерял не менее 12 кораблей и катеров. Это составляет более 15% его довоенного боевого состава в 74 корабля и катера.