За полгода ДТЭК уплатил более 24 млрд грн налогов
За шесть месяцев этого года компания ДТЭК уплатила 24,3 млрд грн налогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"За первое полугодие 2025 года Группа ДТЭК уплатила в бюджеты всех уровней 24,3 млрд грн налогов - на четверть больше, чем за тот же период 2024-го", - говорится в нем.
Отмечается, что такой рост стал возможным благодаря стабильной работе энергетиков в сверхсложных условиях, а также из-за инвестиций в производство.
"Каждая гривна этих налогов - это поддержка армии, восстановление общин, зарплаты врачам и учителям, помощь тем, кто нуждается в ней больше всего", - подчеркнули в ДТЭК.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний. В частности, ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова вошла в "Клуб белого бизнеса" как добросовестный налогоплательщик.
Добавим, что в первом квартале 2025 года компания ДТЭК ВИЭ уплатила 339,5 млн грн налогов. В частности, в местные бюджеты поступило 7,2 млн грн.