ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

За полгода ДТЭК уплатил более 24 млрд грн налогов

Украина, Пятница 08 августа 2025 17:50
UA EN RU
За полгода ДТЭК уплатил более 24 млрд грн налогов Фото: компания ДТЭК уплатила более 24 млрд грн налогов за 6 месяцев 2025 года (dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

За шесть месяцев этого года компания ДТЭК уплатила 24,3 млрд грн налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"За первое полугодие 2025 года Группа ДТЭК уплатила в бюджеты всех уровней 24,3 млрд грн налогов - на четверть больше, чем за тот же период 2024-го", - говорится в нем.

Отмечается, что такой рост стал возможным благодаря стабильной работе энергетиков в сверхсложных условиях, а также из-за инвестиций в производство.

"Каждая гривна этих налогов - это поддержка армии, восстановление общин, зарплаты врачам и учителям, помощь тем, кто нуждается в ней больше всего", - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний. В частности, ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова вошла в "Клуб белого бизнеса" как добросовестный налогоплательщик.

Добавим, что в первом квартале 2025 года компания ДТЭК ВИЭ уплатила 339,5 млн грн налогов. В частности, в местные бюджеты поступило 7,2 млн грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Энергетики Ринат Ахметов
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине