Подросток против вашего партнера? Как строить новые отношения без скандалов дома

Построение новых отношений после развода или потери партнера всегда вызов, а если у вас есть подросток , который резко реагирует на нового мужчину или женщину в вашей жизни - это уже настоящая эмоциональная драма .

Как не потерять доверие ребенка и не разрушить новые отношения, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Почему подростки не принимают новых партнеров

Подростковый возраст - это период кризиса идентичности, бунта против авторитетов и борьбы за свои границы. Если в этот период в жизни ребенка появляется "третья сторона", которая "занимает место отца/матери", это вызывает естественную эмоциональную реакцию - отторжение, протест, подозрение.

"Новые отношения - это всегда вызов. А если дома живет еще один "эксперт" с сарказмом, критикой и вечным "он мне не папа", - уровень сложности возрастает", - говорит эксперт.

Он добавил, что часто подростки не понимают, что новые отношения не означают измену того из родителей, кого нет рядом. А сами взрослые не всегда готовы к открытому разговору, потому что чувствуют себя виноватыми или неудобно. Поэтому ребенок начинает действовать через эмоции.

"Но это не значит, что на личной жизни нужно поставить крест или ждать, пока у подростка прекратятся такие бунты", - подчеркивает Виталий Курсик.

Вот несколько важных вещей, которые стоит знать:

Подросток бунтует не из-за нового человека

А из-за изменений. Новый человек рядом с отцом/матерью - это угроза привычному порядку, вниманию и иллюзии "нас больше никогда никто не разъединит". Это не о личной неприязни, а о потере контроля.

Не пытайтесь "внедрить" партнера силой

Не надо, чтобы подросток "сразу полюбил". Достаточно, чтобы он почувствовал: этого человека уважают, он не лезет со своим порядком, но имеет право быть частью жизни.

Оставьте с ребенком "свое пространство"

Новые отношения не должны "выселять" подростка из вашего внимания. Устраивайте время только для вас двоих. Подростку важно знать: мама/папа не исчезли в новых объятиях.

Не заставляйте любить

Предложите познакомиться. Один поход в пиццерию, совместная тренировка, игра - иногда нейтральный контакт работает лучше, чем серьезные беседы.

Подросток имеет право злиться

Но не унижать или вести себя с вами недостойно. Чувства - разрешены. Неуважение - нет. Это хороший повод научить ребенка строить здоровые границы и выражать эмоции конструктивно.

Партнер - взрослый

И должен быть готов. Новые отношения с отцом/матерью ребенка - это не "романтическая комедия", а частично еще и роли союзника, друга, иногда просто тихого присутствия.

Что родителям делать нельзя

Игнорировать эмоции ребенка

Ставить ультиматумы

Манипулировать

Принуждать к общению

Наказывать за бунт

Как действовать правильно

Дайте ребенку время

Не пытайтесь ускорить процесс и познания друг друга. Дайте подростку пространство для адаптации.

Проговорите роли

Объясните, что ваш новый партнер не заменяет отца или мать. И роль другого родителя никто обесценивать не будет.

Пригласите к диалогу

Попросите ребенка открыто высказать, что его беспокоит. Не пытайтесь перебивать или оправдываться, просто слушайте.

Не спешите с переездом

Не стоит переезжать к новому партнеру или приглашать его жить к себе после начала отношений. Для ребенка это станет стрессом.

Установите границы

Объясните, что вы готовы выслушать страхи и эмоции, но оскорбления или унижения - недопустимы.

Что делать, если новый партнер - это вы

Не лезть с советами и воспитанием

Проявлять стабильность, а не пытаться понравиться

Дать подростку инициативу в выстраивании отношений

Показать себя как человека, как будущего друга, а не "вместо папы/мамы"

Если конфликт длится более 6 месяцев, ребенок демонстрирует агрессию, аутоагрессию или апатию, если напряжение только растет - стоит обратиться к психологу.

"Важно, чтобы ваш избранник не соревновался за первенство, а был опорой и для вас, и для ваших трудностей. Да, это будет непросто. Но и невозможным это не является. В здоровой атмосфере с уважением, терпением и последовательностью даже самый мятежный подросток может сменить гнев на "ну, пусть уж будет". А вам - не нужно выбирать между любовью к ребенку и правом на новое счастье", - резюмирует Виталий Курсик.