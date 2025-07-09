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Что на самом деле нужно мужчине в отношениях и как дать ему это

Среда 09 июля 2025 20:00
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Что на самом деле нужно мужчине в отношениях и как дать ему это Как удовлетворить эмоциональные потребности мужчины в отношениях (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Мужчины часто кажутся сдержанными, но это вовсе не означает, что им не нужна эмоциональная поддержка. Наоборот - именно эмоциональные потребности партнеры чаще всего игнорируют, считая, что "мужчина должен сам справиться".

Как правильно считывать сигналы, понимать внутренние переживания и создавать теплую атмосферу, в которой ваш мужчина будет чувствовать себя нужным и любимым, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Мужчинам важно быть нужными

Мужчины очень чувствительны к теме собственной значимости. Они хотят чувствовать, что их ценят не только за деньги или силу, а за вклад в отношения, мнение, поддержку.

"Спрашивайте советы, благодарите за мелочи, признавайте усилия. Даже простая фраза "мне было спокойно, потому что ты был рядом" действует сильнее объятий", - советует эксперт.

Сбавьте обороты критики и добавьте уважения

В отличие от женщин, которые могут "выпустить пар" и быстро успокоиться, мужчины дольше переживают критику - даже если внешне не подают вида.

"Старайтесь не ссориться по пустякам, не унижайте, особенно публично. Если надо сказать что-то неприятное - делайте это спокойно, без обвинений и только наедине. Мужчины чувствительны к критике значительно больше женщин", - подсказывает Виталий Курсик.

Мужчинам нужна свобода и пространство

Это не об измене или побеге из дома - мужчинам просто нужно пространство, где они сами с собой. Для них жизненно необходимо быть не только мужем, главным, отцом, но и еще просто - человеком.

"Не контролируйте каждый час, не обижайтесь, если он хочет побыть наедине, поиграть в игру или помолчать. Это не отдаление - это перезагрузка. Даже пару часов в одиночестве в гараже с машиной - помогает расслабиться и успокоиться", - объясняет коуч.

Тактильный контакт и признание

Мужчины не всегда говорят о своих эмоциях словами, но ценят близость через прикосновение, взгляд, улыбку. Им так же как и женщинам, нужно восприятие близкого человека, объятия, поцелуи.

"Обнимайте без причины, прикасайтесь руки, хвалите за что угодно, хотя бы за внешность. Это те самые "мелочи", через которые мужчина чувствует: я важен, я нужен", - говорит Виталий Курсик.

Четкие границы и правила в конфликтах

Эмоционально зрелый мужчина уважает границы, но ожидает того же в ответ. Если женщина ссорится бесконтрольно или манипулирует - он замолкает и закрывается.

"Договаривайтесь о правилах в ссорах - не кричать, не унижать, не обзывать, не уходить без объяснений. Главное - оба партнера должны чувствовать себя услышанными", - советует эксперт.

Поддержка в сложные периоды

Мужчины не всегда просят о помощи напрямую, но кризисы проживают иногда очень глубоко. Иногда они не знают или не умеют попросить о поддержке, иногда - из-за воспитания. Именно в этот момент они проверяют, партнерша с ним "в лодке".

"Вам нужно просто быть рядом, предложить чай, сказать "я с тобой". Не давить, не требовать решать все сразу. Дайте понять, что вы - на его стороне", - подсказывает специалист.

Что делать, когда все это не помогает

Если вы приложили все усилия и не видите отклика - возможно, у вашего партнера собственные психологические барьеры. В таком случае нужен откровенный разговор или даже совместная работа с коучем или психологом.

"Помните, эмоциональная близость в паре - это не сугубо женское или мужское дело. Это совместная задача двух взрослых людей. Откровенные разговоры, доверие, открытость - именно это формирует близость", - резюмирует Виталий Курсик.

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