Ситуация в Курской области

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского рассказал, что в Курской области россияне сосредоточили около 50 тысяч солдат.

При этом, как писало The Telegraph, российский диктатор Владимир Путин планирует вернуть полный контроль над Курской областью до 20 января - дня инаугурации Дональда Трампа.

Журналисты уточняли, что в попытках наступления РФ будут участвовать и северокорейские солдаты.

При этом враг может не остановиться на границе с Украиной и попробовать дальше продвигаться на территории Сумской области.

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