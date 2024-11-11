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Путин хочет вернуть Курскую область до инаугурации Трампа, - The Telegraph

Понедельник 11 ноября 2024 23:33
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Путин хочет вернуть Курскую область до инаугурации Трампа, - The Telegraph Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть под контроль Курскую область до 20 января. То есть, до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Издание отмечает, что Путин в попытке отбить Курскую область у ВСУ направил 50 тысяч российских и северокорейских солдат. Союзники по НАТО полагают, что российский диктатор надеется вернуть территории до инаугурации Трампа.

Согласно оценке британский военной разведки, Россия в ближайшие дни, вероятно, усилит атаки дронами-камикадзе на украинские позиции, используя новые пусковые площади вблизи границы.

Около 12 тысяч северокорейских призывников, вероятно, тоже будуть задействованы в боевых действиях в Курской области в соответствии с пактом о взаимной военной помощи между РФ и КНДР, который был заключен в этом году.

По словам украинских аналитиков, Кремль также может использовать свою самую масштабную контратаку в Курской области, чтобы набрать обороты и продвинуться в Сумскую область.

По состоянию на данный момент, РФ вернула себе примерно половину территории, которую ВСУ захватили в ходе операции, начатой в августе.

В свою очередь западные дипломаты обеспокоены тем, что Путин попытается быстро захватить территорию до инаугурации Трампа, чтобы таким образом предоставить России больше полномочий на любых мирных переговорах.

The Telegraph добавило, что после начала контрнаступление в Курской области, РФ усилила атаки на линии фронта. В частности, в октября российские войска заняли больше территории Украины, чем за любой другой месяц с середины 2022 года.

Напомним, в августе собеседник РБК-Украина в военно-политическом руководстве сообщил, что Путин приказал оккупационным войскам освободить Курскую область до 1 октября.

При этом перед врагом была поставлена задача сделать это любым способом, но не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе.

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