Солдати КНДР поки що не беруть участь у штурмах у Курській області, - ЦПД

Росія поки що не задіяла північнокорейських військових у штурмах у Курській області. Ситуацію там стабілізовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка у Telegram.
За словами Коваленка, перевірка боєм, яку влаштували росіяни в Курській області, пройшла для них невдало. Ворог втратив техніку та частину особового складу.
Він зазначив, що російські окупанти зберігають можливості для подальших штурмів у Курській області.
"Військові КНДР поки що у штурмових діях не були задіяні, але перебувають на позиціях", - уточнив Коваленко.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського розповів, що у Курській області росіяни зосередили близько 50 тисяч солдатів.
При цьому, як писало The Telegraph, російський диктатор Володимир Путін планує повернути повний контроль над Курською областю до 20 січня - дня інавгурації Дональда Трампа.
Журналісти уточнювали, що у спробах наступу РФ братимуть участь і північнокорейські солдати.
При цьому ворог може не зупинитись на кордоні з Україною та спробувати далі просуватися на території Сумської області.
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