В сети показали еще одно доказательство присутствия солдат КНДР в России (видео)

Северокорейские солдаты прибыли в Приморский край РФ. Их могут направить на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Канал обнародовал несколько видео, на которых можно заметить северокорейских солдат. Как выяснил ASTRA, они прибыли на военную часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в селении Сергеевка.

"Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники. Надеюсь, война на этом закончится", - рассказал автор видео на якутском языке.

Telegram-канал обратил внимание, что казарменный комплекс, который присутствует на видео, - самый новый в Приморском крае, его открыли в июле 2022 года.