Северная Македония – Украина: кадры и слова перед матчем отбора к Евро-2024

Выездным поединком против сборной Северной Македонии национальная команда Украины продолжит выступления в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

Северная Македония – Украина

16 июня, 21:45, Скопье, Национальная арена "Тоше Проески", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

Свой второй матч в квалификации к Евро-2024 "сине-желтые" сыграют на Балканах. Главная новость из лагеря сборной Украины – появление нового постоянного наставника команды. Долгий путь Сергея Реброва к должности дошел до логического завершения.

Первые перемены в игре национальной команды проявились уже в спарринге против Германии (3:3). Новый тренер переосмыслил роль Цыганкова в сборной и освобдил легионера от привязки к флангу. Теперь он – свободный художник. Солидно выглядели и лидеры команды – Ярмоленко и Степаненко.

После феерической ничьей с немцами главным соблазном для сборной Украины стала эйфория. Недооценка македонцев может больно ударить по и без того незначительным шансам "сине-желтых" пробиться на Евро-2024. Но, похоже, Ребров взял ситуацию с настроем в команде под свой контроль.

"Я не считаю, что мы – фавориты. Мы играем на выезде против очень крепкой команды, которая показала это в последних встречах. Мы должны доказать на поле, что мы – фавориты", – заявил специалист на предматчевой пресс-конференции.

Сборная Украины 5 раз встречалась с Северной Македонией. Товарищеские встречи в начале века завершились нулевой ничьей и минимальной победой балканцев. В отборе к Евро-2016 "сине-желтые" дважды победили (1:0, 2:0), а на групповом этапе чемпионата Европы 2020-го украинцы оказались сильнее с голами Ярмоленко и Яремчука (2:1).

Ориентировочные составы на матч Северная Македония – Украина

Северная Македония: Димитриевский – Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски – Атанасов, Зайков – Эльмас, Барди, Трайковски – Нестеровски

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Судаков – Ярмоленко, Цыганков, Зубков – Довбик

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:2

"Сине-желтых" действительно будет ждать непростой матч. Скорее всего, сборная Украины будет делать ставку на быстрый мяч. Реализация такого плана сделает игру более открытой, поэтому мобильная средняя линия и фланги национальной команды получат больше пространства для маневров. Появятся и моменты, а с ними, может быть, и голы.