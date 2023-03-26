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Генштаб Северной Македонии одобрил передачу Украине вертолетов Ми-24

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Скопье, Воскресенье 26 марта 2023 11:09
Генштаб Северной Македонии одобрил передачу Украине вертолетов Ми-24 Фото: Северная Македония передаст Украине вертолеты Ми-24 (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный штаб Северной Македонии согласовал передачу Украине вертолетов Ми-24. Речь идет о 12 единицах этой техники.

Об этом заявила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью телеканалу Alsat.

Она отметила, что Северная Македония готова передать 12 вертолетов Ми-24, купленных в 2001 году у Украины. В то же время страна приобретет новые западные вертолеты.

"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", - сказала министр.

По словам главы Минобороны, передача вертолетов Украины не ослабит обороноспособность Македонии, поскольку часть вертолетов определенное время не использовалась.

Петровская объясняет, что решение о передаче принял Генштаб, теперь вопрос должно рассмотреть правительство.

Напомним, недавно стало известно, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25.

Также 23 марта стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

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