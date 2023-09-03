RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Северная Корея снова заявила об "имитации ядерной атаки"

Фото: в КНДР заявили об имитации ядерной атаки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Северная Корея провела имитацию "тактической ядерной атаки", включавшую две крылатые ракеты большой дальности с фальшивыми ядерными боеголовками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Две крылатые ракеты с макетами ядерных боеголовок были выпущены в сторону Западного моря полуострова и пролетели 1500 километров на заданной высоте 150 метров.

Отмечается, что учения были проведены, чтобы "предупредить врагов о реальной опасности ядерной войны. Пхеньян снова пообещал "усилить военное сдерживание" США и Южной Кореи.

"Ядерные силы КНДР укрепят свою позицию ответственного боевого противодействия всеми способами", - говорится в заявлении Пхеньяна.

"Ядерный удар" КНДР по Южной Корее

Вооруженные силы Северной Кореи 31 августа заявили о запуске баллистических ракет во время учений по тактическому нанесению ядерных ударов для имитации атак по основным командным центрам и аэродромам в Южной Корее.

Военные учения США и Южной Кореи

На фоне растущей угрозы и регулярных провокаций КНДР Соединенные Штаты и Южная Корея усиливают оборонное сотрудничество. В частности, страны провели совместные военные учения Ulchi Freedom Shield.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРЯдерные испытания