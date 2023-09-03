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Північна Корея знову заявила про "імітацію ядерної атаки"

Фото: в КНДР заявили про імітацію ядерної атаки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Північна Корея провела імітацію "тактичної ядерної атаки", яка включала дві крилаті ракети великої дальності з фальшивими ядерними боєголовками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дві крилаті ракети з макетами ядерних боєголовок були випущені в бік Західного моря півострова і пролетіли 1500 кілометрів на заданій висоті 150 метрів.

Зазначається, що навчання були проведені, щоб "попередити ворогів про реальну небезпеку ядерної війни. Пхеньян знову пообіцяв "посилити військове стримування" США та Південної Кореї.

"Ядерні сили КНДР зміцнять свою позицію відповідальної бойової протидії всіма способами", - йдеться в заяві Пхеньяна. 

"Ядерний удар" КНДР по Південній Кореї

Збройні сили Північної Кореї 31 серпня заявили про запуск балістичних ракет під час навчань з тактичного завдання ядерних ударів для імітації атак по основних командних центрах і аеродромах у Південній Кореї.

Військові навчання США та Південної Кореї

На тлі зростаючої загрози та регулярних провокацій з боку КНДР Сполучені Штати та Південна Корея посилюють оборонну співпрацю. Зокрема, країни провели спільні військові навчання Ulchi Freedom Shield.

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КНДРЯдерні випробування