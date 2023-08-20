ua en ru
Вс, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США и Южная Корея проведут учения на фоне угроз КНДР

Новина українською →
Воскресенье 20 августа 2023 05:48
США и Южная Корея проведут учения на фоне угроз КНДР Фото: США и Южная Корея проведут совместные учения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 21 августа, стартуют совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Учения будут продолжаться до 31 августа и будут включать различные тренировки на случай чрезвычайных ситуаций, такие как командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, одновременные полевые учения и учения по гражданской обороне.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов (JCS), за период учений запланировано проведение около 30 полевых учебных мероприятий союзников.

Известно, что UFS в этом году содержит сценарии подготовки войск к быстрому переходу в военное время, а также реагирование на ложную информацию, которая может распространяться КНДР во время войны или чрезвычайных ситуаций.

В учениях примут участие флот, ВВС, морская пехота союзников, а также космические силы США и персонал из девяти стран-членов командования ООН.

Сотрудничество США и Южной Кореи

Страны усиливают оборонное сотрудничество на фоне растущей угрозы и регулярных провокаций со стороны КНДР. Так недавно президент Южной Кореи Юн Сок Йоль определил развитие возможностей сдерживания против ядерных и ракетных угроз КНДР как приоритет армии его страны.

А 18 августа в Вашингтоне прошел саммит, в котором приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль. На нем стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украинские военные уже начали обучение на F-16, - Резников
Украинские военные уже начали обучение на F-16, - Резников
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне