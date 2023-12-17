Северная Корея запустила в море баллистическую ракету малой дальности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Сегодняшний запуск ненадолго вызвал предположение, что это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), поскольку первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Те Хё заявил несколькими днями ранее, что Северная Корея может запустить МБР в течение декабря этого года.

Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что Северная Корея запустила ракету малой дальности из Пхеньяна или около него около 22:38 и пролетела около 570 километров, прежде чем упала в Восточное море.

Сдерживание КНДР

Напомним, что Соединенные Штаты Америки и Южная Корея уже работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.

Страны хотят до следующего года завершить всеобъемлющее руководство о том, как вместе сдерживать и реагировать на ядерную угрозу КНДР.

В то же время, вчера в США напомнили Северной Корее, что применение ядерного оружия приведет "до конца режима" нынешнего лидера Ким Чен Ина.

Отметим, что 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска.

Впоследствии Пхеньян заявил, что вмешательство в работу его спутников будет означать провозглашение войны.

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