КНДР может запустить новую межконтинентальную баллистическую ракету в декабре

Северная Корея может совершить очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты до конца декабря 2023 года.

Об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности президента Южной Кореи Ким Тэ Хе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

"Я думаю, что существует вероятность того, что Северная Корея запустит межконтинентальную баллистическую ракету в декабре этого года", — сказал он.

По его словам, любая баллистическая ракета, которая способна нести ядерную боеголовку, должна являться предметом пристального изучения Сеулом и Вашингтоном.

"Независимо от того, длинная эта баллистическая ракета или короткая, если на нее загружено ядерное оружие, она автоматически становится ядерной угрозой и потенциальной ядерной атакой против нас", - добавил он.

КНДР вывела на орбиту "спутник-шпион"

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель упала в Желтое море.

После провального запуска Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что спутник вообще не имел пользы как разведывательный.

А уже 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска.