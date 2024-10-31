Связано с ядерным оружием. Южная Корея рассказала, что КНДР может попросить у Кремля

Северная Корея может попросить у России технологии, связанные с тактическим ядерным оружием. КНДР хочет получить их в обмен на войска.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Как отметил чиновник, Северная Корея, вероятно, потребует от России передачи технологий, связанных с тактическим ядерным оружием, разработкой межконтинентальных баллистических ракет, разведывательных спутников и атомных подлодок.

Ким Йон Хен не ответил прямо на вопрос, начнет ли Южная Корея оказывать военную помощь Украине, чтобы противостоять КНДР, что противоречило бы политике Сеула не вооружать страны в войне.

По его мнению, развертывание войск Северной Кореей для помощи России не увеличит "вероятность начала войны на Корейском полуострове", но это может привести к "эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове".

Глава Минобороны Южной Кореи отметил, что даже если российские передовые технологии попадут в КНДР, то Сеул сможет преодолеть такие вызовы на основе сотрудничества с США и Японией.