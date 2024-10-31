Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военных Южной Кореи, которое цитирует AP .

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в кратком заявлении сообщил, что запуск произошел в четверг утром, но не привел никаких дополнительных подробностей, например, как далеко пролетело оружие.

Сообщаемый запуск произошел на следующий день после того, как военная разведка Южной Кореи сообщила законодателям, что Северная Корея, вероятно, завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию и близка к испытательному запуску ракеты большой дальности, способной достичь территории Соединенных Штатов.

Сегодня издание Financial Times сообщило, что в Курскую область уже прибыли 3 тысячи военных КНДР. Они находятся примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

В США заявили, что возможное участие военных КНДР в войне России против Украины может привести к новым формам поддержки Киева западными партнерами.

Посол Украины в ООН заявил, что Северная Корея участием в войне против Украины хочет обеспечить своих военных опытом ведения боевых действий, ведь война "может распространиться из Европы на Азиатский континент".

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