КНДР запустила ракету, протестуя против учений США и Южной Кореи

В воскресенье, 12 марта, Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Издание называет пуск "явным протестом" против совместных учений США и Южной Кореи.

"Усиливая мониторинг и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в текстовом сообщении JCS, направленном журналистам.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что утром этого дня наблюдал ракету, запущенную из Синпо на восточном побережье Северной Кореи.

Напомним, с 13 по 23 марта состоятся совместные учения США и Южной Кореи "Щит свободы".

КНДР считает эти учения "подготовкой к войне против нее", и обратилась в ООН призвать страны отменить учения.

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