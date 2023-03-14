ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Новина українською →
Вторник 14 марта 2023 03:19
КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря Фото: КНДР запустила две баллистические ракеты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея сегодня, 14 марта, запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В сообщении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что мониторинг систем ПВО зафиксировал пуск из района Чжаньён в провинции Южный Хванхэ между 7:41 и 7:51 утра по местному времени (00:41 и 00:51 по Киеву).

Информации об ущербе не поступало. Как передают японские СМИ, правительство проводит сбор информации о запуске. Токио пока не сделал подробных заявлений о характеристиках ракет.

Ранее мы писали, что 12 марта Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи.

Напомним, с 13 по 23 марта проходят совместные учения США и Южной Кореи "Щит свободы". КНДР считает эти учения "подготовкой к войне против нее", и обратилась в ООН призвать страны отменить учения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети КНДР Южная Корея
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город