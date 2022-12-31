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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Иллюстративное фото: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap, об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Там подчеркнули, что это уже вторая подобная провокация военных КНДР за последние два дня.

При этом издание отмечает, что такие действия со стороны Северной Кореи могут быть демонстрацией огневой мощи в ответ на испытательный запуск Сеулом твердотопливной космической ракеты в пятницу, 30 декабря.

Напомним, Северная Корея запустила сразу три баллистических ракеты малой дальности в Японское море 31 декабря.

Также мы писали, что беспилотники КНДР в понедельник, 26 декабря, вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.

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