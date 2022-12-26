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Беспилотники КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи: подробности

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Понедельник 26 декабря 2022 10:30
Беспилотники КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи: подробности Фото: беспилотники КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Беспилотники КНДР в понедельник, 26 декабря, вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. На перехват вышла авиация и произвела предупредительные выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

По данным военных, беспилотники были замечены во время того, как они пересекали границу двух стран, так называемую военную демаркационную линию.

После их обнаружения командование приняло решение поднять авиацию. Для перехвата беспилотников Южная Корея подняла в воздух боевые самолеты и ударные вертолеты.

Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 потерпел крушение. Двое пилотов успели катапультироваться.

Как утверждают южнокорейские военные, авария самолета произошла из-за действий Северной Кореи.

Кроме того, на фоне инцидента по запросу военных было принято решение приостановить работу аэропортов из город Кимпхо и Инчхон.

Напомним, перед этим Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, и снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии. Еще ранее, 17 ноября, КНДР выпустила ракету в сторону соседей.

Как известно, в этом году Северная Корея провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной для достижения материковой части США, вопреки международным санкциям.

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