Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря

Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети у бік Японського моря.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap, про це заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
Там наголосили, що це вже друга подібна провокація військових КНДР за останні два дні.
При цьому видання зазначає, що такі дії з боку Північної Кореї можуть бути демонстрацією вогневої міці у відповідь на випробувальний запуск твердопаливної Сеулом космічної ракети в п'ятницю, 30 грудня.
Нагадаємо, Північна Корея запустила відразу три балістичні ракети малої дальності в Японське море 31 грудня.
Також ми писали, що безпілотники КНДР у понеділок, 26 грудня, вторглися у повітряний простір Південної Кореї.
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