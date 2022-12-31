Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap , про це заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Там наголосили, що це вже друга подібна провокація військових КНДР за останні два дні.

При цьому видання зазначає, що такі дії з боку Північної Кореї можуть бути демонстрацією вогневої міці у відповідь на випробувальний запуск твердопаливної Сеулом космічної ракети в п'ятницю, 30 грудня.