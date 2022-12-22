Северная Корея продала оружие ЧВК "Вагнер" для войны в Украине, - Reuters

Как отмечает издание, высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена рассказал, что ЧВК "Вагнер" оплатила поставки оружия из Северной Кореи.

При этом чиновник отметил, что в прошлом месяце Северная Корея поставила в Россию ракеты. Но, по его словам, то количество оружия, которое получили россияне, не изменит динамику боевых действий в Украине.

"Но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования для "Вагнера", - добавил он.

В Reuters отмечают, что американские официальные лица хотят поднять вопрос передачи оружия России на заседании Совбеза ООН.