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Северная Корея продала оружие ЧВК "Вагнер" для войны в Украине, - Reuters

Иллюстративное фото: Северная Корея продала оружие ЧВК "Вагнер" для войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Частная военная компания "Вагнер" получила партию оружия из Северной Кореи, которое россияне будут использовать в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена рассказал, что ЧВК "Вагнер" оплатила поставки оружия из Северной Кореи.

При этом чиновник отметил, что в прошлом месяце Северная Корея поставила в Россию ракеты. Но, по его словам, то количество оружия, которое получили россияне, не изменит динамику боевых действий в Украине.

"Но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования для "Вагнера", - добавил он.

В Reuters отмечают, что американские официальные лица хотят поднять вопрос передачи оружия России на заседании Совбеза ООН.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для России на фоне дефицита боеприпасов в стране-агрессоре.

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Российская ФедерацияЧВК ВагнераСеверная КореяВойна России против Украины