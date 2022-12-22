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Північна Корея продала зброю ПВК "Вагнер" для війни в Україні, - Reuters

Ілюстративне фото: Північна Корея продала зброю ПВК "Вагнер" для війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Приватна військова компанія "Вагнер" отримала партію зброї з Північної Кореї, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена розповів, що ПВК "Вагнер" сплатила постачання зброї з Північної Кореї.

При цьому урядовець зазначив, що минулого місяця Північна Корея поставила до Росії ракети. Але, за його словами, кількість зброї, яку отримали росіяни, не змінить динаміку бойових дій в Україні.

"Але ми стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити більше військового обладнання для "Вагнера", - додав він.

У Reuters зазначають, що американські офіційні особи хочуть порушити питання передачі зброї Росії на засіданні Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для Росії на тлі дефіциту боєприпасів у країні-агресорі.

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