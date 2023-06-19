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Северная Корея намерена увеличить ядерный арсенал, - СМИ

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Северной Корее на пленуме центрального комитета Трудовой партии было объявлено о планах по наращиванию производства ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Под председательством лидера партии Ким Чен Инна в КНДР обсудили оборонные и дипломатические стратегии страны в ответ на изменения международной ситуации.

Отмечается, что руководство страны призвало оборонную отрасль держать курс на разработку оружия и укрепление ядерных сил.

"Правящая партия четко заявила о готовности увеличить производство мощного ядерного оружия для противодействия изменениям в обстановке безопасности на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Наращивание ядерного оружия в КНДР

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Северная Корея продолжает считать ядерные программы центральным элементом стратегии национальной безопасности.

По оценкам SIPRI, КНДР имеет около 30 ядерных боеголовок и достаточно материалов для производства еще 50-70.

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Северная КореяЯдерное оружие