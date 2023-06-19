Північна Корея має намір збільшити ядерний арсенал, - ЗМІ

Під головуванням лідера партії Кім Чен Ина в КНДР обговорили оборонні та дипломатичні стратегії країни у відповідь на зміни міжнародної ситуації.

Зазначається, що керівництво країни закликало оборонну галузь тримати курс на розробку зброї та зміцнення ядерних сил.

"Правляча партія чітко заявила про готовність збільшити виробництво потужної ядерної зброї для протидії змінам у безпековій обстановці на Корейському півострові", - йдеться у повідомленні.

Нарощування ядерної зброї в КНДР

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Північна Корея продовжує вважати ядерні програми центральним елементом у стратегії національної безпеки.

За оцінками SIPRI, КНДР має близько 30 ядерних боєголовок і має достатньо матеріалів для виробництва ще 50-70.