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Північна Корея має намір збільшити ядерний арсенал, - ЗМІ

Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Північній Кореї на пленумі центрального комітету Трудової партії оголосили про плани з нарощування виробництва ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Під головуванням лідера партії Кім Чен Ина в КНДР обговорили оборонні та дипломатичні стратегії країни у відповідь на зміни міжнародної ситуації.

Зазначається, що керівництво країни закликало оборонну галузь тримати курс на розробку зброї та зміцнення ядерних сил.

"Правляча партія чітко заявила про готовність збільшити виробництво потужної ядерної зброї для протидії змінам у безпековій обстановці на Корейському півострові", - йдеться у повідомленні.

Нарощування ядерної зброї в КНДР

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Північна Корея продовжує вважати ядерні програми центральним елементом у стратегії національної безпеки.

За оцінками SIPRI, КНДР має близько 30 ядерних боєголовок і має достатньо матеріалів для виробництва ще 50-70.

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