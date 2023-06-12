Ядерные государства все больше инвестируют в свои арсеналы, - SIPRI

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный анализ Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным исследования, девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы и несколько развернули новые ядерные боеголовки в 2022 году.

Из общего глобального запаса боеголовок, составлявшего примерно 12 512 боеголовок на январь 2023 года, около 9576 находились в военных запасах для потенциального использования - на 86 больше, чем в январе 2022 года.

Из них примерно 3844 боеголовки были развернуты с ракетами и самолетами, а около 2 тысяч - почти все из которых принадлежали России или США - находились в состоянии повышенной боевой готовности, то есть были установлены на ракетах или хранились на авиабазах размещения ядерных бомбардировщиков.

Россия и США

Как говорится в отчете, Россия и США вместе обладают почти 90% всего ядерного оружия. Размеры их соответствующих ядерных арсеналов (т. е. боеголовок, пригодных для использования), по-видимому, оставались относительно стабильными в 2022 году, хотя "прозрачность в отношении ядерных сил снизилась в обеих странах после вторжения России в Украину в феврале 2022 года".

В дополнение к своему пригодному для использования ядерному оружию Россия и США имеют более 1 тысячи боеголовок, ранее снятых с военной службы, которые они постепенно демонтируют.

Китай

По оценкам SIPRI, размер ядерного арсенала Китая увеличился с 350 боеголовок в январе 2022 года до 410 в январе 2023 года, и ожидается, что он будет продолжать расти.

Как пишут авторы, в зависимости от того, как он решит структурировать свои силы, у Китая потенциально может быть как минимум столько же межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сколько у США или России.

"Китай приступил к значительному расширению своего ядерного арсенала. Все труднее совместить эту тенденцию с заявленной целью Китая иметь только минимальные ядерные силы, необходимые для поддержания его национальной безопасности", - говорит старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.

Великобритания

Хотя считается, что Великобритания не увеличила свой арсенал ядерного оружия в 2022 году, ожидается, что запас боеголовок в будущем увеличится в результате заявления британского правительства в 2021 году о повышении лимита с 225 до 260 боеголовок. Правительство Британии также заявило, что больше не будет публично раскрывать количество своего ядерного оружия, развернутых боеголовок или развернутых ракет.

Франция

В 2022 году Франция продолжила свои программы по разработке атомной подводной лодки с баллистическими ракетами третьего поколения и новой крылатой ракеты воздушного базирования, а также по ремонту и модернизации существующих систем.

Индия и Пакистан

Эти страны, по-видимому, как отмечают специалисты, расширяют свои ядерные арсеналы, и обе страны внедрили и продолжили разработку новых типов ядерных систем в 2022 году.

При этом Индия, похоже, уделяет все больше внимания ядерным средствам дальнего действия.

Северная Корея

КНДР продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе как центральному элементу своей стратегии национальной безопасности.

Хотя в 2022 году Северная Корея не проводила испытательных ядерных взрывов, она провела более 90 испытаний ракет. Некоторые из этих ракет, включая новые межконтинентальные баллистические ракеты, могут нести ядерные боеголовки.

По оценкам SIPRI, в настоящее время в стране собрано около 30 боеголовок и имеется достаточно расщепляющихся материалов для производства 50-70 боеголовок, что значительно превышает оценки на январь 2022 года.

Израиль

Считается, что Израиль, который публично не признает наличие ядерного оружия, также модернизирует свой ядерный арсенал.

"Большинство государств, обладающих ядерным оружием, ужесточают свою риторику о важности ядерного оружия, а некоторые даже выдвигают явные или неявные угрозы о потенциальном его применении, - сказал Мэтт Корда, младший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения. - Эта повышенная ядерная конкуренция резко увеличила риск того, что ядерное оружие может быть использовано в гневе впервые со времен Второй мировой войны".

По мнению директора программы SIPRI по оружию массового поражения, благодаря программам на миллиарды долларов по модернизации, а в некоторых случаях и расширению ядерных арсеналов, пять государств, обладающих ядерным оружием, признанных в Договоре о нераспространении ядерного оружия, похоже, все дальше и дальше отходят от своих обязательств по разоружению в соответствии с договором.

"Мы приближаемся к одному из самых опасных периодов в истории человечества", - говорит директор SIPRI Дэн Смит. По его мнению, крайне важно, чтобы правительства мира нашли способы сотрудничества, чтобы снизить геополитическую напряженность, замедлить гонку вооружений и справиться с усугубляющимися последствиями разрушения окружающей среды и растущего голода в мире.

Выход России из Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)

Напомним, 1 марта Россия в одностороннем порядке уведомила США о том, что она приостанавливает свое участие в ДСНВ. Первоначально такой шаг анонсировал российский диктатор Владимир Путин. Подробнее о выходе России из договора - читайте в материале РБК-Украина.

В связи с таким решением РФ США с 1 июня прекратили предоставлять России информацию, которой страны обменивались в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.