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Россияне запустили дрон с юга: в каких областях угроза ударов

Украина, Воскресенье 11 февраля 2024 22:16
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Россияне запустили дрон с юга: в каких областях угроза ударов Фото: россияне снова атакуют Украину дронами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты вечером 11 февраля в очередной раз запустили ударные беспилотники в сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Так, угроза применения ударных беспилотников объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Дроны двигаются по западному и северному курсам.

В частности, вражеские беспилотники были зафиксированы в Гуляйпольском районе Запорожской области, в Синельниковском районе Днепропетровской области и в окрестностях Павлограда.

Россияне запустили дрон с юга: в каких областях угроза ударов

Атака дронов на Украину в ночь на 11 февраля.

В ночь на 11 февраля российские войска снова атаковали Украину ударными дронами "Шахед". Враг применил против украинцев 45 ударных беспилотников, 40 из них были уничтожены.

В Днепропетровской области два вражеских беспилотника были сбиты над Днепровским районом. В результате падения обломков пострадал мужчина. А в Киевской области из-за падения обломков сбитых "Шахедов" произошел пожар.

Атаковали вражеские дроны и Николаевскую область. Там произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта, а также повреждены административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод. Один человек получил ранения.

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